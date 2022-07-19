İngiliz basını yazdı: Putin’in sağ koluna suikast iddiası

Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sağ kolu olarak tanınan Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Nikolay Patruşev'e suikast düzenlendiği iddiası gündem oldu.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde beşinci aya girilirken, bu kez Rusya’yı sarsan bir suikast iddiası gündeme oturdu.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Putin’in sağ kolu olarak da anılan Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Nikolay Patruşev’e suikast düzenlendi.

FSB gizli servisinin eski başkanı ve Kremlin güvenlik konseyi sekreteri olan 71 yaşındaki Nikolai Patruşev’in son günlerde rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırıldığı bildirilirken, Patruşev’in zehirlendiği iddia edildi.

Eski bir Kremlin yetkilisi tarafından kullanıldığı iddia edilen Rus muhalif Telegram kanalı General SVR, toksikoloji test sonuçlarına göre Patrushev’in ‘sentetik bir zehirden’ etkilendiğini, şu anda da tedavi altında olduğunu duyurdu.

‘PUTİN BABA OLMAYA HAZIRLANIYOR’

Geçtiğimiz aylarda Patruşev’in adı ‘Putin’in koltuğunu emanet edeceği isim’ olarak gündeme gelmişti. Putin’in sağ kolu olan Patruşev’in suikastten ciddi zarar görmeden kurtulduğu bildirildi.

Eski FSB başkanı, Putin’in tıbbi tedavi için bulunmadığı zamanlarda yetki verdiği adam olarak tanınmasının yanı sıra, Ukrayna’daki işgal operasyonunun da kilit isimleri arasında yer alıyor.

Öte yandan aynı Telegram kanalından Rusya lideri Putin ile ilgili de dikkat çeken bir iddia geldi. Putin’in eski olimpik jimnastikçi Alina Kabaeva’dan bir kız çocuğu beklediğini iddia etti. Rusya’da muhalif yayın yapan kanal Putin’in bir kez daha baba olmaya hazırlandığını öne sürdü.

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