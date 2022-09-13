İngiliz halkı kararını açıkladı: Kral Charles’a destek çıktı

İngiltere'de Kraliçe II. Elizabeth'in yaşamını yitirmesinin ardından yapılan ankette dikkat çekici bir sonuç çıktı.

Sozcu.com.tr

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Kraliçe II. Elizabeth’in geçen hafta yaşama veda etmesinden sonra İngiltere’de yapılan bir anket çalışmasının sonuçları yerel medyada yayınlandı.

YouGov’un The Times gazetesi için yaptığı anket çalışmasına katılan İngilizler, Kraliçe II. Elizabeth’in yerine tahta oturan Kral III. Charles’a destek olacaklarını beyan etti. Bu yılın başında Kraliçe Elizabeth henüz hayattayken yapılan bir anket çalışmasıyla sonuçları karşılaştıran yetkililer, Kral Charles’a desteğin daha yüksek çıktığını duyurdu.

Kraliçe Elizabeth’in ölümü sonrasında Konsort Kraliçe unvanını alan Charles’ın eşi Camilla’ya da destek oranının arttığı görüldü. Yapılan anket çalışmasına katılanların yüzde 63’ü Charles’ın iyi bir kral olacağını söylerken Mart ayında yapılan ankete oranla bu seviyenin yüzde 24 arttığı kaydedildi.

Mart ayında yapılan ankette ise Charles’ın başarısız bir kral olacağını söyleyenlerin oranı yüzde 31 olarak kayıtlara geçerken bu hafta yapılan anket çalışmasında ise bu oranın yüzde 15’e gerilediği görüldü.

Öte yandan Charles’ın geçmişte çevrecilik ve sürdürülebilirlik konusundaki açıklamalarının da destek gördüğü belirtildi.

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