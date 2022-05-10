İngiliz The Guardian gazetesi: Ekonomik krizde ilk domino taşının Sri Lanka yerine Türkiye olması bekleniyordu

Ekonomik krizin iflasa sürüklediği Sri Lanka’da hükümetin istifasının ardından da sular durulmadı. İngiliz basını, Sri Lanka'nın ekonomik durumunu ele aldığı bir analiz yazısı yayınlarken, yazıda, Türkiye ile durum kıyaslaması yapıldı, ekonomik kriz ile ilgili " İlk domino taşının Sri Lanka yerine Türkiye olması bekleniyordu" ifadeleri kullanıldı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İngiltere’nin saygın gazetelerinden The Guardian, son dönemde Sri Lanka’da meydana gelen gelişmeleri analiz ettiği haberinde, ülkedeki ekonomik krizin ‘domino taşı’ etkisi yaşatabileceğini vurguladı. Gazetede yer alan analiz haberinde, ‘Gelişmiş ülkelerin ekonomik çöküş sürecinde ilk düşen domino taşının Sri Lanka yerine Türkiye olması bekleniyordu’ ifadeleri kullanıldı.

İflasa sürüklenen Sri Lanka'da Başbakan Mahinda Rajapaksa'nın istifa kararına rağmen, ülkede tansiyonun düşmediği hatırlatılan yazıda, IMF ve Dünya Bankası’nın “kurtarma paketi hazırlama girişimlerinde bulunmalarına karşın ülkenin daha da kötüye gitmesinden” endişelendiği ifade edildi.

Uluslararası Para Fonu’ndan (IMF) bir ekip, bu hafta Sri Lanka’ya yönelik kurtarma paketi üzerinde çalışmaya başladıklarını açıklarken, Rusya-Ukrayna savaşı ile dünyada patlak veren enerji ve gıda fiyatlarındaki artışın Sri Lanka ekonomisine etkilerine değinildi.

Özellikle pandeminin ardından savaşla birlikte yükselen gıda ve akaryakıt fiyatlarının yanı sıra borç yükünün yarattığı krizle mücadele eden ülkelerin arttığı vurgulanan yazıda, bu ülkelerin sırayla ekonomik çöküşe sürüklendiği ifade edildi.

‘TÜRKİYE HALA DİRENİYOR’

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) verilerine göre, dünyada söz konusu krizlerin en az birinden etkilenen toplam 107 ülke bulunuyor. Buna göre, ekonomik çöküş sürecinin ‘ilk domino taşı’nın Türkiye olması beklenirken, Sri Lanka’dan geldiğine dikkat çekildi. Yazıda, “Türkiye, yıllık yüzde 70 enflasyon oranına ve ekonomide ‘alışılagelmişin dışında bir yönetime karşın hâlâ direniyor. Tehdit altında olan diğer ülkelerin aksine Türkiye kendi halkını besleyebiliyor.” ifadeleri kullanıldı.

Dünya Bankası, düşük gelirli ülkelerin neredeyse yüzde 60’ının Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden önce borç sıkıntısı içinde veya yüksek risk altında olduğunu, özellikle de yabancı para cinsinden borçları olan ülkeler için borçlanma hizmetinin maliyetinin hızla arttığını söyledi.

Yazıda, “Sri Lanka, Ukrayna’daki savaşın tetiklediği artan ekonomik baskıların altında ezilen ilk ülke. Son olması pek olası değil.” ifadeleri yer aldı.

İlginizi Çekebilir Sri Lanka'da istifa eden başbakanı öfkeli protestoculardan ordu kurtardı

İlginizi Çekebilir Tansiyonun tırmandığı Sri Lanka'da başbakan istifa etti

İlginizi Çekebilir Vatandaştan Erdoğan'a 'şükürsüzlük' yanıtı: Kendileri şükür etsinler de...

İlginizi Çekebilir Nebati'den Konut Finansmanı Projesi'nin detaylarına ilişkin açıklama