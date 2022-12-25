İngiltere Başbakanı Rishi Sunak’a evsiz bir adamla olan sohbeti nedeniyle eleştiri yağmuru

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, evsiz bir adamla yaşadığı diyalog sebebiyle tepkileri üzerine çekti.

Sozcu.com.tr

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İşçi Partisi milletvekilleri, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak’ı, evsiz bir adama finansla ilgilenip ilgilenmediğini sorduğu için eleştirdi.

Express’in haberine göre, Sunak, cuma günü Londra’da The Passage tarafından işletilen ve Noel hafta sonundan önce insanlara sıcak yemek servisi yapan bir evsizler barınağını ziyaret ediyordu.

Yemek dağıtırken evsiz bir adam olan Dean’le konuşmaya başlayan Sunak, adamın kendisine sorduğu “ekonomiyi yoluna koyup koymadığı” sorusunu cevapladı.

“Tam olarak yapmaya çalıştığım şey bu” diyen Sunak’a, Dean, ekonomiyi düzene sokmanın işletmeler için iyi olacağı cevabını verdi.

Bunun üzerine “İşyerinde mi çalışıyorsunuz?” diye soran Sunak’a, Dean, “Hayır, ben aslında evsiz bir insanım. Ama ben ticaretle ilgileniyorum.”

“ÖNCE NOEL’İ ATLATMAK İSTİYORUM”

“Finansı seviyorum, şehir için iyi ve işler iyi gittiğinde, Londra’da hepimiz iyiyiz, değil mi?” dedi.

Sunak, Dean’in finans işine girmek isteyip istemediğini sorduktan sonra, adam şöyle cevap verdi: “Evet, umrumda olmaz.. ama, bilmiyorum, önce Noel’i atlatmak istiyorum.”

Dean, ayrıca Sunak’a bir hayır kurumunun kendisine geçici bir konaklama yeri bulmasını umduğunu, bu yüzden Noel’de sokakta olmayacağını açıkladı.

Bu sözler muhalefette sert eleştirilere sebebiyet verirken İşçi Partisi’nin genel başkan yardımcısı Angela Rayner, değişimi dayanılmaz olarak nitelendirdi.

Politikacı Lisa Nandy de “Bu Başbakan daha ne kadar ilgisiz olabilir?” diyerek Sunak’a tepki gösterdi.