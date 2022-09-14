İngiltere, Kraliçe’nin cenazesine Kuzey Kore’yi davet etti
İngiltere’nin Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze törenine Kuzey Kore’yi büyükelçilik düzeyinde davet ettiği bildirildi. Kuzey Kore lideri Kim, geçen haziranda tahttaki 70. yılı için Kraliçe'ye tebrik mesajı göndermişti.
İngiltere'nin geçen hafta 96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe 2. Elizabeth’in pazartesi günü yapılacak cenaze törenine Kuzey Kore'den bir temsilci davet ettiği bildirildi.
Reuters'ın haberine göre İngiltere Dışişleri'nden bir kaynak, birçok dünya liderinin katılacağı cenaze törenine Afganistan, Suriye ve Venezuela'nın davet edilmediğini ancak Kuzey Kore'ye davetiye gittiğini söyledi. Kuzey Kore'ye davetin büyükelçilik düzeyinde olduğu belirtildi.
Kraliçe'nin cenaze töreni için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus lideri Aleksandır Lukaşenko ve Myanmar liderinin davet edilmediği açıklanmıştı.
KİM TEBRİK MESAJI GÖNDERMİŞTİ
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un, haziran ayında tahttaki 70. yılını kutlayan Kraliçe Elizabeth’e sürpriz bir tebrik mesajı göndermişti.
Elizabeth'in de geçen yıl 9 Eylül'de kuruluşunun 73. yılını kutlayan Kuzey Kore'ye tebrik mesajı gönderdiği haberi kamuoyuna yansımıştı.