İngiltere polisi Türkiye’de hüküm giymiş şüpheliyi terör suçlarından tutukladı

İngiltere polisi, başkent Londra yakınlarındaki Luton havalimanında dün Türkiye'de hüküm giymiş 38 yaşındaki yolcuyu terör suçlarından tutukladı.

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BBC’de yer alan haberde tutuklanan kişinin adının Aine Davis olduğu belirtildi. Davis’in IŞİD’in militan örgütünün mensubu olarak rehineleri öldüren hücrenin parçası olduğu biliniyordu.

Davis’in parçası olduğu belirtilen Suriye’deki dört kişiden oluşan hücre İngiliz aksanlarından dolayı rehineler tarafından “The Beatles” lakabıyla anılıyordu.

BBC haberine göre Davis Türkiye’de terör suçundan aldığı yedi buçuk yıllık hapis cezasını tamamladıktan sonra Luton havalimanına seyahat etti.

Davis, 2000 tarihli Terör Yasası’nın 15, 17 ve 57. maddelerine aykırı suçlarla yargılanacak.

Davis’in mensubu olduğu hücre 2012 ile 2015 yılları arasında dört ABD vatandaşının öldürüldüğü videolar yayınladıktan sonra uluslararası kamuoyunun tepkisini toplamıştı. Hücrenin öldürdüğü kişilerin arasında gazeteciler James Foley ve Steven Sotloff yer almıştı.

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