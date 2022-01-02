İngiltere’de öğrenciler maske takmaya başlayacak

Omicron varyantının artmasıyla birlikte İngiliz yetkililer harekete geçti.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Corona virüsünün Omicron varyantının hızla yayıldığı Birleşik Krallık’ta orta okul ve lise öğrencileri için yeni önlemler alınıyor…

Eğitim Bakanı Nadhim Zahawi, İngiliz Sunday Telegraph gazetesine bir makale yazdı. Zahawi, “Maksimum sayıda çocuğun maksimum süre boyunca orta okul ve lisede yüz yüze eğitim almasını istiyoruz” dedi. Zahawi sınıflarda maske takılmasının zorunlu hale getirileceğini de duyurdu.

Omicron varyantı sebebiyle vaka sayılarının hızla arttığı ülkede öğrenci ve öğretmenlerin gerekli durumlarda uzaktan eğitime devam edecekleri kaydedildi.

İlginizi Çekebilir Fransa'da karantina süresi düşürüldü