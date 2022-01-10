İngiltere’de radikal aşı karşıtları kendilerini ‘savaş’a hazırlıyor: Aşı merkezlerini ve okulları hedef almalıyız

İngiltere'de radikal aşı karşıtları hükümete savaş açtı. Eski askerlerden oluşan ve kendilerini 'savaşa hazırlayan' grubun, aşı merkezlerini, polisi ve okulları hedef alan eylemler düzenlemeyi planladığı da ortaya çıkarıldı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İngiltere’de bir grup radikal aşı karşıtı, hükümete karşı bir “savaş”a hazırlanmak için askeri tarzda eğitimler düzenlediklerini gösteren görüntüler yayınladı.

İngiltere Silahlı Kuvvetleri’nden eski askerlerin de yer aldığı “Alpha Men Assemble” isimli örgüt, son yayımladıkları video ile aşı merkezlerini, okulları ve polisi hedef almakla tehdit etti.

GRUPTA KRALİYET PİYADESİ DE VAR

İngiliz Daily Mail gazetesi muhabiri, Staffordshire’daki bir parkta, çoğunlukla orta yaşlı ve beyaz erkeklerden oluşan aşı karşıtı hareketini görüntülemeyi başardı.

Eski bir Kraliyet Piyadesi olan Danny Glass’ın da yer aldığı görüntüler İngiltere’de kısa sürede gündeme otururken, Glass’ın bu ‘savaş’ın korkaklara göre olmadığı ifadeleri de yer aldı.

TEHDİT ETTİLER

Daily Mail gazetesi, “Alpha Men Assemble” ismini alan örgüt içindeki yaklaşık 100 kişinin ‘aşı merkezlerini, okulları, polisi, halk sağlığı merkezlerini ve meclis üyelerini hedef alan’ saldırılarda bulunacağını aktardı.

Şifreli mesajlaşma uygulaması Telegram’da 7 binden fazla abonesi olan grup, daha ılımlı aşı karşıtı protestolara da karşı görül savunuyor.

İngiliz Daily Mail gazetesi, grubun içine sızarak öğrendiklerini şöyle sıraladı; “Ordu gazileri, gönüllülerin doğrudan eylem için ‘profesyonel olarak’ hazırlanmalarını sağlamak için çok sayıda gönüllüyü yürüyüş ve kickboks gibi eğitimlerden geçiriyor.”

Alpha Men Assemble’ın geçen ay kurulduğu ancak kısa sürede üye sayısını artırdığı da açıklandı.

İlginizi Çekebilir Omicron varyantının belirtilerini sırayla açıkladılar: Önce boğaz ağrısı sonra...

İlginizi Çekebilir Belçika'da aşı karşıtlarının yerine 8 kez corona aşısı olan adam tutuklandı

İlginizi Çekebilir 11 doz corona aşısı yaptırdı, 'Hiç nezle olmuyorum, sırt ağrılarım geçti' dedi