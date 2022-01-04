İngiltere’de salgında yeni rekor kayıtlara geçti

İngiltere'de son 24 saatte 218 bin 724 corona virüsü vakası tespit edilmesiyle günlük vaka sayısı zirveye ulaştı.

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İngiltere’de corona virüsü salgınında vaka sayısındaki endişe verici artış sürüyor. Hükümetin Covid-19 salgınına ilişkin verilerine göre günlük vaka sayısı ilk kez 200 bini aşarak salgının başından bu yana en yüksek seviyeye yükseldi.

Son 24 saatte 218 bin 724 vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 13 milyon 641 bin 520’ye yükseldi. Daha önce en yüksek günlük vaka sayısı, 189 bin 846 ile 31 Aralık’ta kayda geçmişti.

Ayrıca son 24 saatte 48 kişi corona virüsüne yenik düşerken, toplam can kaybının ise 148 bin 941’e yükseldiği belirtildi.

Yeni vakalar arasına Kuzey İrlanda’dan son 4 gününün, Galler’den ise son 2 günün daha önce tespit edilemeyen verilerinin de eklendiği ifade edildi.

1 HAFTADA 1 MİLYONDAN FAZLA VAKA

Birleşik Krallık genelinde son 7 günde bildirilen vaka sayıları toplamda 1 milyonu aştı. Son 7 günde 1 milyon 71 bin 242 vaka kayda geçerken, 1 milyondan fazla vakanın 897 bin 59’unun İngiltere’de tespit edildiği kaydedildi.

NÜFUSUN YAKLAŞIK YÜZDE 60’I 3. DOZU YAPTIRDI

İngiltere’deki aşılama programına göre son 24 saatte 141 bin 825 kişiye Covid-19 aşısının güçlendirici dozunun (3. doz) uygulanmasıyla 12 yaş üzeri nüfusun yüzde 59.8’i 3. dozu yaptırmış oldu. Son 24 saatte 29 bin 295 kişiye aşının 2. dozu, 19 bin 158 kişiye ise aşının ilk dozu uygulandı.

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