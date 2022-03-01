İngiltere’den Rusya Doğrudan Yatırım Fonu’na yaptırım

İngiltere, Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle Rusya Doğrudan Yatırım Fonu'na ve fonun CEO'su Kirill Dmitriev'e yaptırım kararı aldı.

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Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri harekatın ardından İngiltere, Rus bankalarına ve ülkenin kalkınma fonlarına varlık dondurmasını kapsayan daha fazla yaptırım uygulayacağını açıkladı.

İngiltere, Rusya’da yüksek büyüme gösteren sektörlere sermaye sunmak için tasarlanmış bir finansal kuruluş olan Rusya Doğrudan Yatırım Fonu’na karşı varlık dondurması uygulayacağını duyurarak, fonun CEO’su Kirill Dmitriev’in de varlıklarını donduracağını söyledi.

RUS BANKALARINA VARLIK DONDURMASI

Hazine Bakanlığının en son yayınladığı bildiriye göre, İngiltere’nin Rusya’ya karşı daha fazla kısıtlayıcı ekonomik önlem aldığı belirtildi. Bildiride, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali üzerine, Rusya Federasyonu Merkez Bankası’nın (CBR) yabancı rezervlerini azaltmak ve döviz işlemlerine girme kabiliyetinin azaltılması için ABD ve Avrupa Birliği (AB) ile karar alındığı belirtildi.

Açıklamada, “Birleşik Krallık Hükümeti, gerçek veya tüzel kişilerinin CBR, Rusya Ulusal Varlık Fonu ve Rusya Federasyonu Maliye Bakanlığı ile ilgili mali işlemlerde bulunmasını yasaklayan kısıtlamaları yürürlüğe koymak için gerekli tüm adımları derhal atacaktır” denildi.

Daha önce Rusya’ya karşı alınan önlemleri ve yaptırımları duyuran İngiltere hükümeti, Rus bankalarının varlıklarını dondurarak Rus bankalarının İngiliz sterlinine erişmesini önleme, elektronik, telekomünikasyon ve havacılık sektörlerinde üst düzey ve kritik teknik ekipman ihracatının yasaklanması gibi yaptırımlar uygulanacağını açıklamıştı.

Hükümet, İngiltere’nin Rusya’ya karşı şimdiye kadar uyguladığı en güçlü ekonomik yaptırım paketi ile Rusya üzerinde yıkıcı sonuçlar oluşacağını bildirmişti.

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