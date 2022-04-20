İngiltere’nin ardından Danimarka’dan da tepki çeken sığınmacı kararı

İngiltere’nin ardından Danimarka’nın da sığınmacıları ülkeden göndermek için Ruanda ile görüşmelere başladığı aktarıldı.

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, geçtiğimiz günlerde yasa dışı yollarla İngiltere'ye gelen göçmenleri Ruanda'ya yerleştirme planını açıklamasının ardından Danimarka'nın da sığınmacıları ülkeden göndermek için Ruanda ile görüşmelere başladığı aktarıldı.

Danimarka Göçmenlik Bakanı Mattias Tesfaye basına verdiği demeçte, “Ruanda hükümetiyle diyaloğumuz sığınmacıların transferi için bir mekanizma içeriyor” ifadelerini kullanarak, söz konusu anlaşmanın insan tacirlerinin suç şebekesinden daha onurlu bir yaklaşım sağlamayı hedeflediğini belirtti.

28 NİSAN’DA TOPLANTI YAPILACAK

Danimarka’nın Ruanda ile henüz bir anlaşma yapmadığını aktaran Tesfaye, parlamentodaki göçmenlik sözcüleriyle 28 Nisan'da konuyla ilgili bir toplantı yapılacağını ifade etti. Hükümetin Ruanda ile potansiyel bir anlaşma için parlamentonun desteğine ihtiyacı var.

Son yıllarda giderek daha sert göçmenlik politikaları uygulayan Danimarka, geçen yıl Danimarka topraklarına gelen sığınmacıları ortak bir ülkedeki sığınma merkezlerine taşınmasına izin veren bir yasa çıkarmıştı. Söz konusu yasa insan hakları savunucuları, Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Komisyonu tarafından eleştirilmişti.

Geçtiğimiz yıl Danimarka, Tunus ve Etiyopya da dahil olmak üzere potansiyel bir sığınma anlaşması için Avrupa Birliği içindeki ve dışındaki ülkelerle temasa geçmiş, Ruanda ile sığınma ve siyasi konularda diplomatik bir anlaşma imzalamıştı.

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