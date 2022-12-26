İnsansız hava aracı Rus askeri üsse düştü: 3 asker öldü
Rusya Savunma Bakanlığı, insansız hava aracı (İHA) enkazının Saratov bölgesinde bulunan askeri üsse düşmesi sonucu üç askeri personelin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Rus haber ajanslarında yer alan ve bakanlık açıklamasına dayandırılan haberlerde, “Moskova saatiyle Pazartesi günü 01.35’te (TSİ 01.35) Ukrayna’ya ait insansız hava aracı düşük irtifada Engels hava üssüne doğru ilerlerken vuruldu” ifadesi yer aldı.
Bakanlık, “İHA’nın enkazının düşmesi sonucu hava üssünde bulunan üç Rus teknik askeri personeli hayatını kaybetti” açıklamasında bulundu.
Açıklamada Engels hava üssünde bulunan havacılık teçhizatının zarar görmediği ifade edildi.