İran devlet televizyonu Erdoğan’ın sözlerini haber yaptı: Uyarılara rağmen…

Son dönemde Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik bir askeri operasyon hazırlığı içerisinde olması yıllardır kaosun ve şiddetin hüküm sürdüğü Suriye'de aktif rol üstlenen Rusya, İran ve ABD'de gündem olmaya devam ediyor. İran devlet televizyonu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki gün yaptığı açıklamalara geniş yer ayırdı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye’nin Suriye’ye yeni bir askeri operasyon hazırlığı içinde olduğu günlerde İran devlet medyasından dikkat çekici bir haber geldi… Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün 13. Büyükelçiler Konferansı’nda yaptığı konuşmada Suriye’ye askeri operasyon sinyalini yinelemesine İran merkezli medya kuruluşu Press TV’den çok net bir mesaj geldi.

Geçen ay İran’ın başkenti Tahran’da İran’ın ruhani lideri Hamaney ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir araya gelen Erdoğan’a o görüşmede Hamaney olası bir Suriye operasyonunun bölgeye zarar vereceğini söylemişti. Dün, “Güney sınırımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bir hat kurma kararımız bakidir. Suriye’de terör örgütünün yuvalandığı son bölgeleri de temizleyerek, bu güvenlik kuşağının halkalarını inşallah yakında birleştireceğiz” ifadelerini kullanan Erdoğan’ın sözlerini İran medyası manşetlerine taşıdı.

Haberde, “Uyarılara rağmen, Erdoğan sınırda güvenli bir hat kurma kararının devam ettiğini söyledi” başlığı kullanıldı. 19 Temmuz’da Erdoğan’ın Hamaney’le görüştüğüne ve Hamaney’in bu operasyona sıcak bakmadığını yazan Press TV, “Moskova da daha önce Ankara’nın böyle bir adım atmaması yönünde çağrıda bulunmuştu.

İngilizce ve Fransızca yayın yapan Press TV, “Suriye Devlet Başkanı Esad ve diğer üst düzey isimler de Türkiye’nin olası bir operasyonu durumunda Şam’ın karşılık vereceğini söylemişti” ifadesini de kullandı. Arap Baharı’ndan beri gerilimin ve şiddetin bitmek bilmediği Suriye’de İran ve Rusya, Esad’ı desteklerken Türkiye ise muhalifleri destekliyor.