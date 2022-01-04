İran düşürdüğü uçakta ölen 6 kişinin ailesine 84 milyon dolar ödeyecek

İran’ın 2020'de Tahran yakınlarında düşürülen Ukrayna yolcu uçağında hayatını kaybeden 6 kişinin ailelerine ödemesi gereken tazminatın nasıl alınacağı belirsizliğini koruyor. Kurban yakınlarının avukatı Mark Arnold, İran’a ait varlıklara el koymaya çalışacaklarını söyledi.

Sozcu.com.tr

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Kanada’da bir mahkeme, 8 Ocak 2020’de İran'ın başkenti Tahran yakınlarında düşürülen Ukrayna yolcu uçağında hayatını kaybeden 6 kişinin ailelerine 84 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verdi.

Ukrayna Havayolları’na ait uçak havalandıktan kısa süre sonra iki füzeyle düşürülmüş, yarısına yakını Kanada vatandaşı olan 176 yolcu ve mürettebatın tümü hayatını kaybetmişti.

İRAN ÖNCE REDDETMİŞTİ

İran önce olayla ilgili sorumluluğu reddetmiş, ardından uçağın bir ABD füzesiyle karıştırıldığını belirterek uçağın yanlışlıkla düşürüldüğünü kabul etmişti.

Olay ABD'nin İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'ye düzenlediği suikast sonrasında meydana gelmişti ve İran’ın hava savunma sistemleri alarm durumundaydı.

Kanada hükümetinin geçen yıl yayınladığı bir raporda, uçağın “İran'ın beceriksizliği” sonucu düştüğü belirtilmişti. İran da kurbanların her birinin ailesine 150 bin dolar tazminat ödeyeceğini duyurmuştu.

İran tarafı mahkemede kendini savunmazken, tazminatın İran'dan nasıl alınacağı henüz bilinmiyor. Kurban yakınlarının avukatı Mark Arnold, Kanada'daki petrol tankerleri dahil İran'a ait varlıklara el koymaya çalışacaklarını açıkladı.

Hukuk mücadelesini sürdüreceklerini kaydeden Arnold, Kanada hükümetine de bu mücadeleye destek olma çağrısı yaptı.

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