Abone Ol

İran: Kızıldeniz’de bir gemimiz saldırıya uğradı

İran, ülkeye ait bir ticari geminin Kızıldeniz yakınlarında seyir halinde iken kimliği belirlenemeyen teknelerin saldırısına uğradığını bildirdi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
İran: Kızıldeniz’de bir gemimiz saldırıya uğradı

İran Deniz Kuvvetleri Operasyonlarından Sorumlu Komutan Yardımcısı Amiral Mustafa Taceddini, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, dün gece Kızıldeniz güzergahında saldırıya uğrayan seyir halindeki bir ticari gemiden yardım çağrısı alındığını duyurdu.

Bunun üzerine yakınlarda bulunan İran donanmasına ait birliklerin bölgeye giderek olaya müdahale ettiğini aktaran Taceddini, kimliği belirlenemeyen teknelere “Cameran” muhribinin komutasındaki eskort gemilerinden ateş açıldığını, sonrasında saldırgan teknelerin bölgeden kaçtığını belirtti. (AA)

ABD'den İran'ın uydu fırlatmasına tepki: Büyük tehdit İlginizi Çekebilir ABD'den İran'ın uydu fırlatmasına tepki: Büyük tehdit İngilizleri ayağa kaldıran olay: Tatlıdil Forumu'na para yardımı ortaya çıktı İlginizi Çekebilir İngilizleri ayağa kaldıran olay: Tatlıdil Forumu'na para yardımı ortaya çıktı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster