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‘Trump yargılanmazsa Süleymani’nin intikamını alacağız’

ABD-İran hattında büyük gerilim yaratan Kasım Süleymani suikastının ikinci yıl dönümünde İran Cumhurbaşkanı, eski ABD Başkanı Trump'ı hedef aldı. Reisi, “Trump adil bir mahkemede suikasttan dolayı yargılanmazsa, Müslümanlar şehidimizin intikamını alacak” dedi.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 16:22 - 03 Ocak 2022 Güncellenme:
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‘Trump yargılanmazsa Süleymani’nin intikamını alacağız’

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, 3 Ocak 2020'de ABD'nin hava saldırısında hayatını kaybeden Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ölüm yıldönümünde ABD'ye yönelik sert açıklamalar yaptı.

Reisi, televizyonda yayınlanan konuşmasında, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın suikast nedeniyle yargılanması gerektiğini, aksi halde Süleymani'nin intikamını alacaklarını söyledi.

Reisi, “Trump ve eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo adil bir mahkemede General Süleymani'ye düzenlenen suikasttan dolayı yargılanmazsa, Müslümanlar şehidimizin intikamını alacak” dedi.

İran'ın en önemli isimlerinden Süleymani'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta 3 Ocak 2020’de ABD'nin saldırısında hayatını kaybetmesi, ABD-İran hattında tansiyonu hızla tırmandırmıştı.

ABD Savunma Bakanlığı, suikast talimatını bizzat dönemin ABD Başkanı Trump'ın verdiğini duyurmuştu. İran ise defalarca saldırının intikamını alacağını belirtmişti.

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