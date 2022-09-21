İran’da art arda depremler (Son depremler)
İran'ın Hoy şehrinde saat 20.57'de olan 5 büyüklüğündeki depremin ardından 3 artçı sarsıntı daha meydana geldi.
İran’ın Hoy şehrinde art arda meydana gelen depremler panik yarattı.
Kandilli Rasathanesi’nin verilerine saat 20.57’de 5 büyüklüğünde, saat 21.01’de 2.8 büyüklüğünde, saat 21.12’de 3.1 büyüklüğünde ve saat 21.23’te 2.8 büyüklüğünde depremler meydana geldi.
Yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremler kentte paniğe neden oldu.
SON DEPREMLER
Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
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