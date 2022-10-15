İran’da ‘başarılı kadınların itirazı’ başkentteki dev afişi indirtti
İran'ın başkenti Tahran’ın Veliasr Meydanı’nda, bir binanın dış cephesine asılan önemli başarılara imza atmış onlarca İranlı kadının fotoğrafının yer aldığı dev afiş, görüntüleri kullanılan bazı kadınların eleştiri ve itirazları üzerine değiştirildi.
Tahran'ın en işlek caddelerinden Veliasr ve Keşaverz caddelerinin kesiştiği Veliasr Meydanı'nda bulunan bina cephesine İran'da önemli görülen gün ve olayların afişleri asılıyor.
Son zamanlarda kadınlara yönelik uygulamalardan dolayı eleştirilen İran’da dün aynı bina cephesine önemli başarılara imza atmış İranlı onlarca kadının fotoğrafının yer aldığı dev bir afiş asıldı.
Afişte fotoğrafına yer verilen bazı kadınlar yönetimin ülke kadınlarına yönelik tutumunu eleştirerek itiraz ederken bazıları fotoğraflarının izinsiz kullanıldığını belirterek kaldırılmasını istedi.
Afişte yer verilen birçok kadının itirazı üzerine 24 saat geçmeden afiş indirilerek yerine “Ülkem İran'ın Kadınları” yazan sade beyaz bir afiş asıldı. (AA)