İran’da hapishanede yangın! Silah sesleri yükseldi

Mahsa Emini’ni protestolarının sürdürdüğü İran'da sular durulmuyor. Ülkenin başkenti Tahran'daki Evin Hapishanesi'nde yangın çıktığı ve yerleşkeden silah sesleri geldiği belirtildi.

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İran’ın resmi ajansı IRNA’da yer alan habere göre, Evin Hapishanesi’nde adi suçluların bulunduğu bazı koğuşlarda tutukluların elbiselerini ateşe vermesi nedeniyle yangın çıktı.

ÇATIŞMA ÇIKTI

Tutuklularla gardiyanlar arasında çatışma ve arbede yaşandığı, daha sonra sona erdiği ifade edilirken yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği cezaevinde kontrolün sağlandığı aktarıldı.

Sosyal medyada, siyasi tutuklularıyla öne çıkan hapishanedeki yangın görüntüleri yer alırken silah seslerinin de duyulduğu görüntüler paylaşıldı.

MAHSA EMİNİ'Nİ PROTESTOLARI SÜRÜYOR

İran'da Mahsa Emini'nin ölümünden sonra başlayan gösteriler 29. gününde de birçok kentte devam ediyor.

Ülkenin birçok kentindeki üniversitelerde yapılan protestolarda yönetim karşıtı sloganlar atılırken gözaltındaki öğrencilerin bırakılması ve gözaltı işlemlerinin durdurulması talep edildi. (AA)

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