İran’ın dini lideri Hamaney: Trump, Süleymani cinayetinin bedelini ödeyecek

ABD'nin saldırısında hayatını kaybeden eski Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'nin ailesiyle görüşen Hamaney, “Başta Trump olmak üzere Süleymani’nin katilleri bu dünyada cinayetlerinin bedelini ödeyecekler. Ardından tarihin çöplüğünde unutulacaklar” dedi.

Sozcu.com.tr

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İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, eski Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ölümünden sorumlu tuttuğu eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, bunun bedelini ödeyeceğini söyledi.

Hamaney, Süleymani'nin yaklaşan ikinci ölüm yıldönümü öncesinde başkent Tahran'da Süleymani'nin ailesiyle görüştü.

İran'a düşman olanların Süleymani isminden korktuğunu belirten Hamaney, “Başta Trump olmak üzere Süleymani'nin katilleri bu dünyada cinayetlerinin bedelini ödeyecekler. Ardından tarihin çöplüğünde unutulacaklar” dedi.

Kasım Süleymani'nin bölgede direnişin sembolü olduğunu kaydeden Hamaney, “Düşman artık Suriye'de umutlu değil. Irak ve Yemen'de direniş güçlenerek devam ediyor. Bölgede direniş cephesi artık daha gelişmiş ve daha umutlu” ifadelerini kullandı.

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, Irak’ın başkenti Bağdat’ta 3 Ocak 2020'de ABD’nin hava saldırısında hayatını kaybetmişti.

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