İranlı futbolcu Ali Dayi’nin ailesi uçaktan apar topar indirildi

İran'da ahlak polisinin gözetimindeyken öldürülen Mahsa Amini'nin ölümü sonrasında başlayan protestolara destek veren ülkenin ünlü futbolcusu Ali Dayi'nin ailesi dün gece tarifeli bir uçaktan apar topar indirildi.

Sozcu.com.tr

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İran’da Mahsa Amini’nin ölümü sonrasında tepkiler ve protesto gösterileri devam ederken dikkat çekici bir gelişme yaşandı…

İran futbolunun ikonik isimlerinden biri olan ve hükümet karşıtı eylemlere açıkça desteğini veren Ali Dayi’nin eşi ve kızı Tahran’dan Dubai’ye giden tarifeli uçaktan indirildi. Uçağın rotası değiştirilerek Kiş Adası’na indirildi. Burada Dayi’nin eşi ve kızı uçaktan indirildi. Dubai’nin 200 kilometre uzağındaki adada eski futbolcunun eşi ve kızı indirildikten sonra uçak normal rotasına devam etti.

2007 yılında futbolu bırakan Dayi, ülkenin en çok sevilen sporcularından biri olarak biliniyor. İran haber ajansı IRNA, Dayi ve ailesinin hükümet karşıtı göstericilere destek çıktığını belirtirken ünlü futbolcunun eşi ve kızının Tahran’a dönmesine izin verildiğini aktardı.

Yarı resmi haber ajansı Tasnim ise Dayi’nin eşine ülkeden çıkış yasağı getirildiğini fakat buna rağmen kaçmaya çalıştığını duyurdu.

FUTBOLCUNUN DÜKKANLARINI DA KAPATTILAR

İran futbolunun en önemli figürlerinden biri olan Dayi’ya ait kuyumcu ve lokantanın da kapatıldığı açıklandı.

İran’da son yaşanan protestolar sonrasında Tahran yönetimi çok sert hamleler yapmış ve yüzlerce göstericiye idam cezası vermişti. İran protestolara katıldığı gerekçesiyle 2 adamı idam etmişti.