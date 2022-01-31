İrlandalı balıkçılar sert çıktı, Rusya tatbikat yerini değiştirdi

Ukrayna’yı işgal edeceği iddiası nedeniyle Batılı ülkelerle büyük gerilim yaşayan Rusya, İrlandalı balıkçılar karşısında geri adım attı. Ülkedeki balıkçılık sektörü Rusya’nın İrlanda kıyılarında düzenleyeceği donanma tatbikatına karşı ayağa kalkınca, Moskova tatbikat bölgesini değiştirme kararı aldı.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna sınırına asker yığmasının ardından Batılı ülkelerle karşı karşıya gelen Rusya, İrlanda kıyısında yapacağını duyurduğu tatbikat nedeniyle yeni bir gerilime daha imza attı.

İrlandalı balıkçıların tatbikata izin vermeyeceklerini açıklamasının ardından Rusya donanma tatbikatını başka bir bölgeye taşıma kararı aldı.

3-8 Şubat tarihlerinde düzenlenecek tatbikat İrlandalı balıkçıları ayağa kaldırmış, yerel balıkçılar tatbikatı protestolarla engelleme ve Rusya'yı tatbikat bölgesini değiştirmeye ikna etmek için diplomatik kampanya başlatma sözü vermişti.

‘BALIKÇILIK FAALİYETLERİNİ ENGELLEMEK İSTEMEYİZ’

Rusya'nın İrlanda Büyükelçisi Yuri Filatov, Savunma Bakanlığı'nın “iyi niyet ifadesi olarak” tatbikatı İrlanda'nın münhasır ekonomik bölgesinin dışına taşıma kararı aldığını duyurdu. Filatov, askeri tatbikatla bölgede balıkçılar faaliyetlerini engellemek istemediklerini ifade etti.

İrlanda hükümeti kararı memnuniyetle karşıladığını bildirirken ülkenin güneyindeki Cork kentinden balıkçılar da kararı kutladı.

‘BALIKÇILIK ENDÜSTRİSİ GERİ ADIM ATMAZ’

CNN'e konuşan İrlanda Güney ve Batı Balık Üreticileri Örgütü Başkanı Patrick Murphy, “Bizim istediğimiz de buydu. Şimdi balıkçı teknelerine bilgi verebiliriz: Balığa çıkabilirsiniz, endişelenecek bir şey yok” dedi.

İrlanda Balık İhracatçıları Birliği Başkanı Brendan Byrne da, “Rusya tatbikat için yer seçerken yanlış bir hesap yapmış. İrlanda balıkçılık endüstrisi geri adım atmaz” diye konuştu.

Uluslararası yasalara göre Rusya bölgede tatbikat düzenleme hakkına sahip ama İrlandalı balıkçılar tatbikatın bölgede balık kaynaklarına büyük zarar vereceğini savunuyordu.

Tartışma, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği iddiasının dünyada tansiyonu yükselttiği bir dönemde yaşandı.

Ukrayna sınırında on binlerce asker konuşlandıran Rusya, işgal iddiasını reddediyor ancak bölgedeki NATO askerlerinin geri çekilmesini istiyor.

ABD ve NATO ise, Rusya'nın taleplerini geçen hafta reddetmişti. İrlanda, NATO üyeleri arasında yer almıyor.

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