IŞİD’in saldırısında 5 Suriye askeri hayatını kaybetti
Suriye medyası, dün akşam bir askeri araca önce roket atıldığını, daha sonra da ateş açıldığını bildirdi.
Suriye, IŞİD’in ülkenin güneydoğusunda bir askeri araca düzenlediği saldırıda 5 askerin öldüğünü, 20 askerin de yaralandığını duyurdu.
Suriye’nin resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, saldırı pazar akşamı meydana geldi.
Haberde, çölde ilerleyen askeri araca önce roket atıldığı, daha sonra da ateş açıldığı bildirildi.
IŞİD ise saldırıyı üstlenmedi.
Suriye’deki kontrolünü büyük oranda yitiren IŞİD, zaman zaman ülkedeki askeri hedeflere saldırılar düzenliyor.