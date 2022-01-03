Haberler - Dünya

IŞİD’in saldırısında 5 Suriye askeri hayatını kaybetti

Suriye medyası, dün akşam bir askeri araca önce roket atıldığını, daha sonra da ateş açıldığını bildirdi.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
IŞİD’in saldırısında 5 Suriye askeri hayatını kaybetti

Suriye, IŞİD’in ülkenin güneydoğusunda bir askeri araca düzenlediği saldırıda 5 askerin öldüğünü, 20 askerin de yaralandığını duyurdu.

Suriye’nin resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, saldırı pazar akşamı meydana geldi.

Haberde, çölde ilerleyen askeri araca önce roket atıldığı, daha sonra da ateş açıldığı bildirildi.
IŞİD ise saldırıyı üstlenmedi.

Suriye’deki kontrolünü büyük oranda yitiren IŞİD, zaman zaman ülkedeki askeri hedeflere saldırılar düzenliyor.

Suriye medyası: İsrail Lazkiye limanını vurdu İlginizi Çekebilir Suriye medyası: İsrail Lazkiye limanını vurdu

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Haber IŞİD İsrail pazar saldırı Suriye