IŞİD’liyle yolculuk eden İngiliz gazeteci yazdı: ‘İngiltere, Erdoğan’la ilişkileri iyi tutmak istiyor çünkü…’

Türkiye'de 7,5 yıldır tutuklu bulunan 'Beatles' kod adlı bir İngiliz IŞİD üyesiyle aynı uçakta seyahat eden Financial Times muhabiri yaşadıklarını anlatırken, Türkiye'den iade edilen İngiliz vatandaşlarının da dış politikadaki önemine değindi.

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Türkiye’de son dönemde IŞİD’lilere yönelik operasyonlar hız kazanırken, örgütün sözde liderleri hatta kanlı eylemlerin fetvacısı son günlerde Emniyet’in başarılı operasyonlarıyla tutuklandı.

İngiltere merkezli Financial Times gazetesi muhabirlerinden Laura Pital, Ankara’dan Londra’ya gitmek üzere eşi ve çocuğuyla birlikte uçağa bindiğinde IŞİD’in sözde üst düzey isimlerinden biri olan ve İngiltere’ye sınır dışı edilen Aine Davis ile karşılaşmasını anlattı, sınır dışı süreçlerini ve bu durumun Ankara-Londra üzerindeki etkisini yorumladı.

Laura Pitel, yazısına, “Londra’ya gitmek üzere uçağa bindiğimde iki sıra arkamda oturan ve yanında iki sivil polis memuru bulunan adamı fark ettim. Dövmesi dikkatimi çektiğinde uçuşunu ‘Beatles’ lakaplı IŞİD cihatçısı Aine Davis olabileceğini düşündüm. Şüphelerim ilk olarak, biz uçağa binmeyi beklerken kocam kelepçeli bir adamın uçağa götürüldüğünü gördüğünde ortaya çıktı. Yerlerimize oturduğumuzda tutuklunun önümüzdeki sıralarda oturduğunu keşfettim. Beyaz bir tişört giyen 30’lu yaşlarda kel, sakallı bir adamdı” sözleriyle başladı.

7,5 YIL TÜRKİYE’DE HAPİS YATMIŞ

Pitel, “Kalkıştan sonra 17 aylık kızımı eğlendirmek bahanesiyle birkaç kez yanından geçtim. Kabin ekibinden bilgi istedim. Eşim bana gözlerini devirdi ve oturmamı diledi. Sonra dövmeyi fark ettim. Davis’in yani takma adıyla Beatles’ın Suriye’de Batılı rehineleri yakalayıp öldüren bir IŞİD hücresinin üyesi olduğundan şüpheleniliyordu. 38 yaşındaki Davis, Ankara’da hapishanede gözaltına alınmıştı ve İngiltere’ye sınır dışı edileceğini biliyordum. Yine de emin olmak istedim, bu yüzden ona sordum. Kimliğini doğruladı ve bir kısmı hücre hapsinde olmak üzere gözaltı süresinin “çok zor” geçtiğini söyledi.

Davis’in yedi buçuk yıllık hapis cezası boyunca mükemmel Türkçe konuşmaya başladığını söyleyen Financial Times yazarı, “kaslı bir fiziğe sahip olan Davis, İngiltere’de “sadece normal bir hayat yaşamak” istediğini söyledi. Tutuklanmasının beklenip beklenmediğini sorduğumda ise, “Medyada benim hakkımda yazılanlardan sonra hiçbir fikrim yok” dedi.” diye yazdı.

Bu noktaya kadar Davis’e eşlik eden Türk gardiyanların kendisine pek dikkat etmediğini söyleyen Pitel, gazeteci olduğunu öğrendikten sonra Davis’e daha fazla bir şey sorma fırsatı bulamadan kendisini kovduklarını söyledi.

‘GERİ KALAN YOLCULAR HABERSİZDİ’

Pitel, kaleme aldığı yazısında, “Ancak uçuşun geri kalanında, terör suçlarıyla suçlanan bir adamın dokunma mesafesinde kızımla oynamanın tuhaf bir deneyimini yaşadım. Geri kalan yolcular tamamen habersizdi.” ifadelerini kullandı.

Financial Times yazarı, özellikle 2011’de başlayan Suriye iç savaşından sonra ve 2014’de IŞİD’in varlığını artırmasıyla birçok Batılı vatandaşın Türkiye üzerinden Suriye’ye gittiğini yazdı.

‘ERDOĞAN’LA İLİŞKİLERİ İYİ TUTMANIN NEDENLERİNDEN BİRİ’

Pitel, “Davis gibi insanları ülkelerine geri gönderme konusundaki hassasiyetler, Birleşik Krallık’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hükümetiyle iyi ilişkiler sürdürmeye istekli olmasının nedenlerinden biri.” ifadelerinde bulundu.

Financial Times, İngiltere İçişleri Bakanlığı’nın 2011’den bu yana 9 bin yabancı terörist Türkiye’den sınır dışı edildiğini doğruladığını yazdı. Sınır dışı işlemlerinin son yıllarda yavaşladığına vurgu yağan gazete, 2022’nin ilk yedi ayında sadece 20 kişinin AB ülkelerine geri gönderildiğini yazdı.

İngiltere’nin 2019’daki tahminine göre, Suriye ve Irak’ta aşırılık yanlısı gruplara katılan yaklaşık 360 İngiliz “hala bölgede bir yerlerde” bulunuyor.

İngiltere daha sonra geri dönüşlerini önlemek için bazı kişileri vatandaşlıktan çıkardı. Ancak Ankara, yabancı terör zanlıları için bir “otel” olarak hizmet etmeyeceğini söyledi. Bu yüzden, Davis’in eve gönderilmesi gerekiyordu.

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