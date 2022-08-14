İspanya alevlere teslim! 1300 kişi tahliye edildi

İspanya'nın kuzeybatısındaki Aragon bölgesinde Zaragoza'ya bağlı Anon de Moncayo ilçesinde çıkan orman yangınından dolayı 1300 kişinin tahliye edildiği açıklandı.

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Aragon yerel yönetiminden yapılan açıklamada, 13 Ağustos’ta başlayan orman yangınının şiddetli rüzgar ve aşırı sıcak havanın etkisiyle büyüyerek devam ettiği kaydedildi.

1300 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Yangından dolayı 8 yerleşim yerindeki yaklaşık 1300 kişinin güvenlik tedbirleri kapsamında evlerinden tahliye edildiği bildirildi.

ÜÇ NOKTADA ETKİLİ OLUYOR

Üç farklı noktada aktif olan yangının 8 bin hektarlık alanı etkilediği, 4 yolun trafiğe kapatıldığı, söndürme çalışmalarına aralarında askerin de olduğu 300 kişilik bir ekibin katıldığı bilgileri aktarıldı.

7 BİNDEN FAZLA YANGIN ÇIKTI

Orman yangınlarında tarihindeki en kötü yılını geçiren İspanya’da yılbaşından bu yana çıkan 7 binden fazla yangında 240 bin hektarlık alan yandı. AA

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