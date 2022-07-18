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İspanya ve Portekiz’de yangın felaketi! 1000’den fazla kişi öldü

Avrupa'da orman yangınları devam ediyor. Felaketin yaşandığı İspanya ve Portekiz’de hayatını kaybedenlerin sayısının bini aştığı bildirildi. İspanya’da itfaiye ekipleri, en az 30 farklı noktada çıkan yangınlarla mücadele ediyor.

Yayınlanma: 21:15 - 18 Temmuz 2022 Güncellenme:
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İspanya ve Portekiz’de yangın felaketi! 1000’den fazla kişi öldü

İspanya'nın Endülüs bölgesinde yer alan Mijas şehri yakınlarında 15 Temmuz'da öğle saatlerinde başlayan orman yangını ile mücadele devam ediyor.

ÖLÜ SAYISI BİNİ AŞTI

İspanya ve Portekiz'de hayatını kaybedenlerin sayısının bini aştığı bildirildi. Yüzde 90'ı kontrol altına alınan yangın sonucu bugün ülkenin Zamora eyaletinde 2 kişi daha hayatını kaybetti.

2 BİN HEKTAR KÜLE DÖNDÜ

Yetkililer 59 yaşındaki çiftçi ile 62 yaşındaki itfaiyecinin yangında öldüğünü açıklarken, İspanya'da itfaiye en az 30 farklı noktada devam eden aktif yangınlarla mücadeleyi sürüyor.

Katalonya, Castilla y Len, Galiçya, Kastilya, Andalusia ve Extremadura bölgelerinde de yangın çıktı. Yangında şu ana kadar 2 bin hektarlık alan küle döndü.

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