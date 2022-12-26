İspanya’daki otobüs kazasında ölü sayısı artıyor

İspanya'nın kuzeybatısındaki Galiçya bölgesinde 24 Aralık'ta bir yolcu otobüsünün nehre düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi.

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İspanyol basınında yer alan haberlere göre, geçen cumartesi Lugo ve Vigo kentleri arasında sefer yapan otobüsün Lerez Nehrine düşmesinin ardından kayıp bir kişiye yönelik ihbar üzerine arama çalışmaları bu sabah yeniden başlatıldı.

ÖLÜ SAYISI ARTTI

Çalışmalar sonucunda 50 yaşlarında bir kadının cesedine ulaşıldı. Böylece kazada ölenlerin toplam sayısı 7’ye yükseldi.

Basında kazanın bilançosuyla ilgili çıkan ilk haberlerde, 6 ölü ve otobüs şoförü ve bir yolcu olmak üzere 2 yaralı olduğu belirtilmesine karşın, kazada kurtulan yolcunun oğlunun, annesinin bir başka kadın yolcuyla seyahat ettiğine dair bildirimde bulunduğu ve bunun üzerine arama çalışmalarının bu sabah havadan ve karadan yeniden başlatıldığı aktarıldı.

Diğer yandan, kazaya ilişkin güvenlik güçlerinin soruşturması devam ederken, olayın nedeni henüz açıklığa kavuşmadı. Kazanın yaşandığı sırada bölgede kuvvetli sağanak olduğu belirtildi.

ALKOL VE UYUŞTURUCU TESTİ YAPILDI

Kazaya dair adli ve güvenlik makamlarının soruşturması devam ederken, otobüs şoförüne yapılan alkol ve uyuşturucu testlerinin sonuçlarının da negatif çıktığı bildirildi.

Öte yandan, otobüsün enkazının nehir yatağından kaldırılması için nehrin debisinin düşmesinin beklendiği belirtildi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de kazada yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diledi. (AA)

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