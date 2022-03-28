İsrail Başbakanı Bennett, Covid’e yakalandı

İsrail Başbakanı Naftali Bennett’ın COVID-19 testinin pozitif çıktığı ve evinde karantinada olduğu belirtildi.

Sozcu.com.tr

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İsrail Başbakanı Naftali Bennett'ın Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, Bennett'ın kendini iyi hissettiği belirtildi. İsrail başbakanının evinde karantinada olduğu ve çalışmaya devam ettiği kaydedildi.

Bennett, geçen hafta sağlık hizmetleri yetkilileriyle yaptığı toplantıda corona virüsüyle mücadelede yeni kararlar almıştı. Maske zorunluluğunun uzatılmasına karar verilirken, virüsün yeni bir varyantının İsrail'i etkilemesi halinde sınırların kapatılması da gündeme gelmişti.

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