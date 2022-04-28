İsrail Başbakanı’nın oğluna mermi gönderdiler

Önceki gün içinde mermi bulunan bir mektup alan İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in bu sefer oğluna bu tarz bir tehdit mesajı gönderildiği açıklandı.

Sozcu.com.tr

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İsrail Başbakanı Naftali Bennett’in oğluna, içinde mermi bulunan bir tehdit mektubu gönderildiği açıklandı.

İki gün önce İsrail Başbakanı Bennett ve ailesini tehdit eden bir mektup gönderilmiş ve içinden de mermi çıkmıştı. Bu olaydan 48 saat sonra İsrail polisi ve istihbarat birimi Shin Bet, Bennett’in büyük oğlu Yoni’ye de benzer bir tehdit mektubu ulaştığını açıkladı.

İsrail’in çok okunan gazetelerinden Haaretz’e konuşan kaynaklar, olayla ilgili incelemenin derinleştiğini açıklarken henüz bir açıklama yapmaya hazır olmadıklarını duyurdu.

Tehdit mesajlarının gelmesinin ardından Bennett dün bir açıklama yaparak, İsrailliler arasında bir ayrışma yaşandığını ve bunun olmaması gerektiğini söylemişti. Bennett, “Yahudi tarihinin en karanlık günlerinde bile sol ile sağ bir araya gelemedi ve ortak çalışamadı. Kardeşlerim, İsrail içindeki ayrılığa boyun eğemeyiz” dedi.

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