İsrail, Erdoğan’ın Mescid-i Aksa uyarısını dikkate almamış

Türkiye ile İsrail arasında son dönemde normalleşme süreci devam ederken, Mescid-i Aksa'da İsrail güçlerinin Filistinlilere uyguladığı şiddet uluslararası kamuoyunu ayağa kaldırdı. Bölgede yaşanan gerilim akıllara, Türkiye'ye gelen İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a Erdoğan'ın birkaç hafta önce yaptığı uyarıyı getirdi.

Sozcu.com.tr

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Türkiye ile İsrail arasında devam eden normalleşme süreci, Mescid-i Aksa’da yaşanan gerilim ile büyük bir engelle karşılaştı…

Bu gerilim ise, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa’da Filistinlilere saldırması oldu… İsrail güçleri, önceki gün Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da Filistinlilere saldırdı. Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin saldırıları nedeniyle 5'i ağır olmak üzere en az 17 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail güçlerinin Yahudilerin Fısıh Bayramı için bir araya geldiği Mescid-i Aksa'dan Filistinlileri uzaklaştırmak için rastgele sersemletici el bombaları ve göz yaşartıcı gaz kullandığı açıklandı. Mescid-i Aksa'da ayrıca 3 Filistinlinin tutuklandığı öğrenildi.

Son yıllarda ilişkilerin donduğu Ankara-Tel Aviv hattında özellikle ABD Başkanı Joe Biden’ın göreve gelmesiyle ve İsrail Başbakanı Netanyahu’nun seçimi kaybederek İsrail yönetiminin değişmesiyle birlikte iki ülke arasında normalleşme çabaları da hız kazanmıştı. Türkiye’deki ekonomik kriz gibi faktörlerin de etkisiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog arasındaki yakınlaşma yoğun bir telefon diplomasisi sonrasında Mart ayında Herzog’un Türkiye temaslarıyla neticelenmişti.

NİSAN AYININ BAŞINDA GÖRÜŞMÜŞLERDİ

Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen Herzog daha sonra İstanbul’da da temaslarda bulunmuştu. Erdoğan ile Herzog arasındaki görüşmeden pozitif açıklamalar çıkarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Herzog ile Nisan ayının başında telefon ile görüşmüştü. O görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Herzog’a Mescid-i Aksa konusunda uyarıda bulunduğu da açıklanmıştı.

O dönemde İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Filistinlilerin ramazan ayında Mescid-i Aksa’ya veya İsrail’e girmelerinin engellenmemesinin önemini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ramazan ayının son 10 günü Mescid-i Aksa’nın 24 saat ibadete açık tutulması ve gayrimüslimlerin ziyaretlerine kapatılması konusunda İsrail makamlarının gösterdiği hassasiyeti sürdürmelerini beklediğini yineledi” ifadeleri kullanılmıştı.

Türkiye’dekinin aksine İsrail’de cumhurbaşkanlığı sembolik bir pozisyon olarak biliniyor.

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