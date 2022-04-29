İsrail havalimanında bomba paniği

İsrail’de ABD’li bir ailenin Golan Tepeleri’ne yaptıkları ziyarette buldukları ve hatıra olarak yanlarına aldıkları patlamamış top mermisi, Ben Gurion Havalimanı’nda büyük paniğe yol açtı.

Sozcu.com.tr

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İsrail'deki Ben Gurion Havalimanı'nda ABD'li bir ailenin yanlarında getirdiği patlamamış top mermisi büyük paniğe neden oldu.

Ailenin Golan Tepeleri'ne yaptıkları ziyarette buldukları patlamamış bir mermiyi hatıra olarak yanlarına aldığı belirtildi. Dün gece Ben Gurion Havalimanı'ndan ABD'ye uçmadan önce güvenlik ekiplerine teslim ettikleri pakette top mermisi olduğu anlaşılınca havalimanında büyük panik yaşandı. Birçok kişinin olayın duyulmasının ardından panikle kaçtığı anlar sosyal medyaya da yansıdı.

Kaçış anında bir kişi düşerek yaralandı. Aile polis tarafından sorgulandıktan sonra uçağa bindi.

İsrail, 1967'deki savaşta Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni işgal etmişti ve savaşın kalıntılarına bölgede hâlâ rastlanabiliyor.

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