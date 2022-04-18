İsrail hükümetindeki Arap partisinden Mescid-i Aksa hamlesi

İsrail’de Birleşik Arap Listesi, Mescid-i Aksa'da yaşanan şiddet olayları nedeniyle koalisyon hükümetinden ve meclisten geçici olarak çekildi. Partinin mecliste muhalefet saflarına geçmesi, zayıf durumdaki koalisyon hükümetinin çökmesine yol açabilir.

Sozcu.com.tr

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İsrail'de hükümetteki Arap partisi Birleşik Arap Listesi (Ra’am), Mescid-i Aksa’da son dönemde yaşanan olaylar nedeniyle sekiz partinin bir araya gelmesiyle oluşan koalisyon hükümetinden geçici olarak çekildi. Ülkede bir koalisyon hükümetinde yer alan ilk bağımsız Arap partisi olan Ra’am, İsrail Meclisi Knesset'teki üyeliğini de askıya aldı.

İsrail polisinin geçen hafta Kudüs'teki Mescid-i Aksa’ya düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinli yaralanmış ve gözaltına alınmıştı. İsrail'in son dönemde Batı Şeria'da düzenlediği operasyonlarda da çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybetmesi bölgede tansiyonu yükseltiyor.

Birleşik Arap Listesi'nin bölgede artan gerilim nedeniyle Filistinlilerden gelecek tepkiden kaçınmak üzere bu adımı attığı belirtiliyor. Partinin sandalyelerin iktidar ve muhalefet arasında yarı yarıya bölündüğü Knesset'te muhalefet saflarına geçmesi, zayıf durumdaki koalisyon hükümetinin çökmesine ve ülkenin yeniden erken seçimle gitmesine yol açabilir.

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