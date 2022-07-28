İsrail istihbarat servisi Mossad’ın eski direktöründen Erdoğan yorumu

İsrail ordusunda ve istihbarat servisinde 42 yıl üst düzey görev alan Danny Yatom, Yunan medyasına konuştu.

Sozcu.com.tr

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İsrail istihbarat servisi Mossad’ı uzun yıllar yöneten ve İsrail ordusu ve istihbaratı için 42 yıl boyunca birçok görev üstlenen General Danny Yatom, Yunan medyasına kapsamlı bir röportaj verdi. İsrail özel kuvvetleri Sayeret Matkal’ı yönettikten sonra sekiz dönem boyunca Mossad’ı yöneten Yatom, Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Yunanistan’ın çok okunan gazetelerinden Kathimerini’ye konuşan Yatom, Türkiye-Yunanistan ilişkilerini değerlendirerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili görüşlerini beyan etti.

Yatom, “Bence Erdoğan güçsüz hissediyor. 2023’te tekrar cumhurbaşkanı seçilememekten endişe ediyor ve siyasi güç elde etmek için yaklaşımını değiştirmek istiyor. Bu sebeple İsrail’le yakınlaşmaya başladı. 15 yılda ilk kez Türkiye dışişleri bakanı İsrail’i ziyaret etti ve bizim cumhurbaşkanımız da Türkiye’yi ziyaret etti. İlişkiler yumuşuyor” dedi.

İsrailli isim, Türkiye’nin dünya genelindeki algısının daha da pozitif olacağını da dile getirdi.

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