İsrail’de askeri helikopter düştü

İsrail’in Hayfa kenti açıklarında içinde 3 mürettebatın bulunduğu İsrail Savunma Kuvvetleri’ne ait bir helikopterin düştüğü bildirildi.

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İsrail'in kuzeyinde yer alan Hayfa kenti açıklarında İsrail Savunma Kuvvetleri'ne ait Eurocopter Panther tipi bir helikopterin düştüğü bildirildi.

Helikopterin içinde 3 mürettebatın bulunduğu kaydedildi. Olay yerine çok sayıda arama-kurtarma ekibi sevk edilirken, çalışmaların havadan, karadan ve denizden devam ettiği belirtildi.

Helikopterin neden düştüğü ve mürettebatın durumu hakkında henüz açıklama yapılmadı.

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