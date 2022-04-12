İsrail’de casusluk şoku: Çin’in hediyesinde “dinleme cihazı” bulundu

Paniğe yol açan olayın ardından İsrail'in iç istihbarat kurumu Şin Bet, Çin’den gelen hediyeleri toplayarak incelemeye aldı.

Sozcu.com.tr

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İsrail'de Yahudilerin kutladığı Hamursuz Bayramı için Çin'den gönderilen bir hediyede casusluk cihazı bulunması ülkedeki istihbarat kurumlarını harekete geçirdi.

İsrail iç istihbarat servisi Şin Bet, ülkedeki Çin Büyükelçiliği'nin Bilim ve Teknoloji Bakanlığı'na hediye ettiği bir termos üzerinde dinleme cihazı olduğu düşünülen bir nesne bulunması üzerine inceleme başlattı. Ülkedeki diğer bakanlıklara da Çin'den ya da diğer ülkelerden gönderilen hediyelerle ilgili detaylı bilgi verme talimatı gönderildi.

İsrail Teknoloji Bakanı Orit Farkash-Hacohen'e gönderilen hediyedeki şüpheli cihazın, güvenlik kontrolü sırasında fark edildiği belirtildi. Paniğe yol açan olayın ardından Şin Bet, Çin'den gelen diğer hediyeleri toplayarak incelemeye aldı.

Çin Büyükelçiliği'nin son dönemde İsrail Ulaştırma ve Sağlık Bakanlıklarına da çok sayıda hediye gönderdiği belirtilirken, incelenen bazı hediyelerde herhangi bir şüpheli maddeye rastlanmadı.

İyi ilişkilere sahip Çin ve İsrail, son dönemde ticari ilişkileri de geliştiriyor. Çin, geçen sene İsrail'deki ithalatta ABD'yi geçerek birinci sıraya yerleşmişti.

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