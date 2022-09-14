İsrail’den Filistin ile ilgili tehdit gibi açıklama

İsrail Başbakanı Yair Lapid, işgal altındaki Batı Şeria’da “Filistin Yönetiminin düzeni sağlamadığı hiçbir yerde harekete geçmekten çekinmeyeceklerini” duyurdu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamada, Lapid, dün gece saatlerinde Batı Şeria'da silahlı Filistinlilerle girilen çatışmada bir İsrail askerinin öldürülmesi üzerine taziyede bulundu.

Çatışmada iki Filistinlinin de İsrail askerlerince öldürüldüğünü anımsatan Lapid, öldürülen Filistinlilerden birinin “Filistin Yönetimine bağlı istihbarat güçlerinin bir üyesi olduğunu” ileri sürdü. Lapid, bunun üzerine, “Bu, işi başka bir boyuta taşıyor.” ifadesini kullandı.

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'daki son dönemde artan baskınlarının devam edeceği mesajını veren Lapid, şöyle devam etti:

“Filistin Yönetiminin düzeni sağlamadığı hiçbir yerde harekete geçmekten çekinmeyeceğiz. İsrail ordusu ve güvenlik birimleri, terörün büyümesini engellemek için her senaryoya hazır. Sınır hattında İsrail polisi ile birlikte tüm cephelerde hazırlanıyorlar. İsrail, kendisine zarar vermeye çalışan herkesi güçlü bir şekilde hedef alacaktır.”

İSRAİL, BATI ŞERİA’DA GERGİNLİĞİ TIRMANDIRIYOR

İsrail askerlerinin, başta Cenin kenti olmak üzere sık sık baskınlar düzenlediği Batı Şeria’da gerginlik tırmanıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı’nın raporlarına göre, İsrail’in şiddet eylemlerine dönüşen baskın ve tutuklama operasyonları sonucunda, İsrail güçleri yıl başından bu yana 120 Filistinliyi öldürdü.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, 12 Eylül'de yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistin yönetimi ve kurumlarını yok etmek için çalıştığını, sahadaki gerginliğin de “büyük bir patlamanın işareti” olduğunu söylemişti.

İsrail'de kasımda yapılması beklenen genel seçimlerin öncesinde, Tel Aviv yönetiminin Batı Şeria’da gerginliği tırmandırdığına dikkati çeken Filistin Başbakanı, şunları kaydetmişti:

“İsrail’in sahada artırdığı gerginlik, İsrail’in seçim propagandası olarak çeşitli siyasi partilerle beslediği büyük bir patlamanın işaretinden başka bir şey değil. Bu partiler seçildiğinde bu eylemler resmi hükümet politikası haline gelecek.” (AA)

İlginizi Çekebilir İsrail seçimi: Netanyahu iktidara dönebilir

İlginizi Çekebilir İsrail'den 'İran, Suriye'deki tesislerde gelişmiş silahlar üretiyor' iddiası