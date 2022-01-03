İsrail’den Türkiye açıklaması: Değişiklik yok

İsraik Sağlık Bakanlığı, daha önce açıkladıkları yüksek riskli ülkelerle ilgili bir güncelleme açıklaması yaptı. Açıklamada Türkiye ile ilgili ifadeler de yer aldı.

Sozcu.com.tr

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Corona virüsü salgınına karşı sıkı önlemler alan ve aşılama oranını artırmaya çalışan İsrail, geçen ay aralarında Türkiye, Birleşik Krallık ve ABD’nin de olduğu ülkeleri “yüksek Covid-19 riskli ülkeler” olarak kategorilendirmiş ve sınırları kapatmıştı.

Bugün İsrail Sağlık Bakanlığı bir açıklama daha yaptı. Yapılan açıklamada, “ABD, Birleşik Krallık, Birleşik Arap Emirlikleri, Etiyopya, Tanzanya, Meksika, İsviçre ve Türkiye’nin yüksek riskli statüsü değişmedi” denildi.

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