İsrail’in Gazze’deki saldırılarına tepki büyüyor

İsrail'in Gazze saldırılarında İslami Cihad'a ait 26 hedefi vurduğu bildirilirken Hamas lideri Heniyye, saldırıların durmasını istedi.

Sozcu.com.tr

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Hamas’ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği son saldırıları konuştu.

Hamas’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Heniyye, Al Sani ile telefonda görüştü. “Gazze’deki Filistinlilere karşı işlenen suçların İsrail’in, asılsız bahanelerin arkasında sakladığı saldırgan niyetlerinin bir ifadesi olduğunu” belirten Heniyye, saldırıların durması gerektiğini dile getirdi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada da, Gazze’de sükunetin sağlanması ve akan kanın durması için yoğun temaslar yürütüldüğü aktarıldı.

‘İSLAMİ CİHAD HEDEFLERİ VURULDU’

Öte yandan, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırının başladığı andan bu yana İslami Cihad’a ait 26 hedefi vurduğu belirtildi. İsrail ordusunun Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, İslami Cihad’a ait yeni hedeflerin vurulduğu ifade edildi. Açıklamada vurulan noktalar arasında silah, füze ve havan mermisi imalathanelerinin yer aldığı aktarıldı.

Demir Kubbe hava savunma sisteminin, Gazze’den İsrail tarafına fırlatılan füzelerden 55’ini etkisiz hale getirdiği dile getirildi. Yediot Ahronot gazetesi ise İsrail savaş uçakları ile insansız hava araçlarının (İHA) Gazze’ye yönelik saldırılar sırasında 16 ton mühimmat kullandığını yazdı.

Bu arada İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz’ın, ABD’li mevkidaşı Lloyd Austin ile Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları değerlendirdiği belirtildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılarda aralarında 5 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 10 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 55 kişinin yaralandığı aktarılmıştı. (AA)

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