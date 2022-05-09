İstihbarat kaynakları konuştu: İsrail, Hamas’ın peşine suikast timi gönderecek

Mart ayında Türkiye'ye gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un ziyareti sonrasında ortaya atılan, "Türkiye'ye sınır dışı edişecek Hamas üyelerinin listesini verdi" iddialarından sonra istihbarat kaynakları İngiliz medyasına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Sozcu.com.tr

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Yıllardır ilişkilerin donma noktasında olduğu Ankara-Tel Aviv hattında son aylarda normalleşme süreci devam ederken ikili ilişkiler İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un Ankara ve İstanbul’da temaslarda bulunmasıyla yükselmişti.

Fakat görüşme sonrasında Orta Doğu medyası Herzog’un normalleşmek için Türkiye’ye ülkeden sınır dışı edilecek Hamas üyelerinin listesini verdiği iddia edilmişti. Bu iddiaya taraflardan bir açıklama gelmezken, ABD, AB, Kanada gibi ülke ve toplulukların terör örgütü ilan ettiği Hamas’tan bazı yetkililerin de Türkiye’ye girişine izin verilmediği iddiası ortaya atılmıştı.

Bölgede bu gelişmeler yaşanırken, İngiltere’nin saygın gazetelerinden The Times’a konuşan üst düzey kaynaklar ve istihbarat yetkilileri, İsrail’in bir süredir müttefikleriyle iletişimde olduğunu ve “Son iki ayda İsrail vatandaşlarına saldırılara misilleme yapmak adına ülke dışındaki Hamas liderlerinin peşine suikast timi göndermeye hazırlanıyoruz” uyarısında bulunduğunu aktardı.

“NET MESAJ VERMEK İSTİYORLAR”

Orta Doğu ve Avrupa’daki istihbarat birimlerine bu konuda bilgilendirme geçildiği öne sürülürken, İngiliz The Times gazetesi bölgede gerilimin sürdüğüne dikkat çekti. Bölgedeki saldırılardan sadece 19 Nisan’da Batı Şeria’da gerçekleşenin doğrudan Hamas ile ilintili olduğu da aktarılırken, “İstihbarat kaynakları İsrail’in net bir mesaj vermeyi amaçladığını söylüyor” ifadesine de yer verildi.

Ramazan ayında da gerilimin tırmanmasıyla birlikte İsrail istihbaratının harekete geçmeye hazırlandığı öne sürülürken, son dönemde ilişkilerin normalleşmeye başladığı Ankara-Tel Aviv hattında böyle bir bilgilendirme gelip gelmediği ise bilinmiyor.

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