İsveç Dışişleri Bakanı Türkiye’ye geliyor

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström'un, yarın Türkiye'ye ziyaret gerçekleştireceği açıklandı.

Sozcu.com.tr

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Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Billström arasında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-İsveç ikili ilişkileri ele alınacak.

Öte yandan söz konusu görüşmelerde, İsveç’in Ocak 2023’te devralacağı Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığı çerçevesinde Türkiye-AB ilişkileri ve İsveç’in NATO’ya üyelik süreci ile bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.

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