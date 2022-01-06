İsveç’te yalan haberle mücadele için Psikolojik Savunma Ajansı kuruldu

İsveç, bu yıl düzenlenecek seçimler öncesinde artması beklenen yalan haberlerle mücadele için bir ajans kurdu. Yeni kurum, İsveç ordusuyla ve hükümetiyle birlikte çalışacak.

Sozcu.com.tr

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İsveç, giderek artan yalan haber tehdidine karşı yeni bir ajans kurduğunu açıkladı.

10 milyon nüfuslu ülkede kurulan İsveç Psikolojik Savunma Ajansı, “demokratik toplumu ve fikirlerin özgür bir ortamda şekillenmesini” amaçlıyor.

Ülkede bu yıl düzenlenecek seçimler öncesinde artması beklenen yalan haberlerle mücadele edecek kurum, İsveç ordusuyla ve hükümetiyle birlikte çalışacak.

ABD gazetesi Washington Post'a konuşan yeni ajansın başkanı Magnus Hjort, “Yanı başımızdaki Avrupa'da güvenlik durumu giderek kötüye gidiyor, bu nedenle kendi savunmamızı oluşturmalıyız” dedi. Hjort, dış kaynaklı yanlış haber ve bilgileri tespit edip bunlarla mücadele etmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Özellikle Rusya ve Çin'in yalan habere başvurduğunu söyleyen yetkili, öncelikli olarak dışarıdan gelen tehditlere karşı koyacaklarını belirtti.

Hükümet destekli ajans 45 kişilik kadrosuyla Adalet Bakanlığı'na düzenli rapor sunacak.

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