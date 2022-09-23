İtalya’da seçime sayılı günler kala öne çıkan isim Meloni

İtalya’da pazar günü yapılacak erken genel seçimlerde aşırı sağcı Fratelli d’Italia (İtalya’nın Kardeşleri) Partisi'nin lideri Giorgia Meloni kamuoyu yoklamalarında öne çıkıyor.

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45 yaşındaki Romalı kadın, birçok bakımdan hayal kırıklığına uğramış seçmen kitlesi için yeni bir umut olarak ön plana geliyor.

Seçimlere az bir zaman kala İtalya'nın gittikçe daha fazla sağa çekildiği görülüyor.

Sonuç olarak, La Lega, Forza Italia ve Fratelli d'Italia'dan (FDI) oluşan Sağ İttifak, kamuoyu yoklamalarında başta geliyor. Fratelli d'Italia'nın Başkanı olan Giorgia Meloni, ultra muhafazakâr, kimlikçi ve milliyetçi biri.

Kamuoyu yoklamalarında popülaritesi yüksek görünen genç kadın liderin partisi, yüzde 24 oy oranıyla merkez solcu Demokrat Partinin önünde yer alıyor. FDI, 2018 seçimlerinde yüzde 4'ü az biraz geçmişti.

Ancak Meloni, on yılda, Brüksel'in “diktasından” bıkmış, hayat pahalılığı, çocukların geleceğinin tıkanması ve kaybolmuş umutları nedeniyle İtalyanların özlemlerini kendi adı etrafında toplamayı başardı.

Meloni, “Tanrı, vatan, aile” sloganıyla İtalyanların çıkarlarını öne almak peşinde.

Meloni'nin öncelikleri arasında İtalya'yı “İslamlaşma tehlikesinden korumak” için sınırları kapatmak, Roma'nın kendi kaderini kendi eline alabilmesi için AB antlaşmalarını yeniden müzakere etmek, LGBT lobilerine karşı mücadele etmek ve sanayileşmiş dünyanın Japonya'dan sonra en yüksek yaş ortalamasına sahip ülkenin, doğum oranını yükseltmek ve vatandaşlık vermeyi azaltmak yoluyla “demografik kışına” çare bulmak bulunuyor.

SİYASETE 15 YAŞINDA ATILDI

Gözlemciler, Meloni'nin, itiraz, hoşnutsuzluk ve protesto için bir referans noktası teşkil ettiğine dikkat çekiyor.

Roma'da 15 Ocak 1977'de doğan Meloni, 15 yaşındayken, hep çok sağda görülen öğrenci derneklerinin faaliyetlerine katıldı ve bir yandan da bebek bakıcısı ve garson olarak çalıştı.

Meloni, 1996’da, amblemi Kelt Haçı olan Azione Studentesca birliğinin başına geçti.

2006 yılında gazetecilik kartını elde eden Meloni, aynı yıl milletvekili seçildi ve Meclis Başkan Yardımcısı oldu. Bayan Meloni, iki yıl sonra da Silvio Berlusconi'nin hükümetinde Gençlik Bakanlığına getirildi.

Bakanlık koltuğuna oturunca TV kanalları tarafından keşfedildi. Gençliği, pervasızlığı, görüşleri ondan iyi “medyatik figür” çıkardı.

HEP MUHALEFETTE KALDI

Uzun süre özel hayatını gizli tutan Meloni, bununla birlikte, hâlâ çok maço bir ülke olan İtalya'da genç bir şarışın kadın olarak, en az fikirleri kadar özel hayatından da avantaj sağlayabileceğini fark etti.

Meloni, 2019'da, taraftarlarına yaptığı ateşli bir konuşmada, “Ben Giorgia'yım. Ben kadınım, anneyim, İtalyanım, Hıristiyanım” diye sesleniyordu.

Bir TV programcısıyla birlikte yaşayan Meloni'nin 2006 yılında doğan bir kızı var.

Sağı kemiren görüş ayrılıklarından yorgun düşen Meloni, 2012 sonunda, “Berlusconisme”den ayrılanlarla birlikte “Fratelli d'Italia”yı kurdu ve hep muhalefette kaldı.

Ona hep görev teklif edildi ama o hep reddetti. Görev teklif edenler arasında, Şubat 2021'de İtalya'yı pandemiden ve ekonomik krizden çıkarmak üzere ulusal birlik hükümeti kuran Başbakan Mario Draghi de var.

Fikri yapısını antikomünizm üzerine oluşturan siyasî bir aileden gelen Meloni, NATO'cu ve Moskova'ya uygulanan yaptırımları hararetle destekliyor.

Aşırı sağcı Lega (Birlik) partisinin lideri ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in “ateşli taraftarı” Matteo Salvini ise yaptırımlara karşı çıkarak, bunların, pahalı doğalgaz satın almak zorunda kalan İtalyanları çarptığını düşünüyor.

Giorgia Meloni ve partisi, İkinci Dünya Savaşından sonra kurulan neofaşist “İtalyan Sosyal Hareketi”nin (MSI) mirasçısı!

MSI’den alınan Fratelli d’Italia'nın amblemi, Fransa’daki eski Ulusal Cephe ile tamamen aynı tasarıma sahip yeşil-beyaz-kırmızı renkli bir alev.

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