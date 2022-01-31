Düzenlediği partiler Johnson’ın başını yaktı! 12 sayfalık raporda dikkat çeken detaylar…

İngiltere'de Başbakanlık Konutu’nda Covid-19 kısıtlamalarının ihlal edildiği partilerin düzenlenmesi sonrası kıdemli memur Sue Gray tarafından hazırlanan rapor yayınlandı. Raporda, Başbakanlık Konutu’nun bahçesinin "açık bir yetki veya gözetim olmaksızın toplantılar için kullanıldığı" ve "bunun uygun olmadığı" ifade edildi.

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İngiltere’de Covid-19 kısıtlamalarının uygulandığı dönemde başkent Londra'daki Başbakanlık Konutu'nda parti düzenlendiği ortaya çıkan Başbakan Boris Johnson’un üzerindeki istifa baskısı devam ediyor.

12 SAYFALIK RAPOR

Söz konusu partilere yönelik polis soruşturması devam ederken, Johnson’ın talebi üzerine kıdemli memur Sue Gray’in partilere ilişkin hazırladığı 12 sayfalık rapor yayınlandı. Gray raporunda, Başbakanlık Konutu'nda corona virüsü önlemlerini gözlemlemede “ciddi bir başarısızlık” olduğunu ve “bir dizi” toplantının yapılmasına izin verilmemesi gerektiğini belirtti.

“UYGUN DEĞİL”

Söz konusu partiler nedeniyle “liderlik ve muhakeme başarısızlıkları” olduğu aktarılan raporda, Başbakanlık Konutu bahçesinin “açık bir yetki veya gözetim olmaksızın toplantılar için kullanıldığı” ve “bunun uygun olmadığı” ifade edildi.

AŞIRI ALKOL TÜKETİMİ

Raporda, Başbakanlık Konutu'nda İngiliz halkının büyük ölçüde sosyalleşmesinin yasaklandığı bir zamanda çeşitli vesilelerle “aşırı alkol tüketimi” de kınandı.

Gray raporunda ayrıca, “Bazı personel, tanık oldukları davranışlarla ilgili endişelerini dile getirmek istediler, ancak bazen bunu yapamayacaklarını hissettiler” ifadelerine yer verdi.

ÖZÜR DİLEDİ

Öte yandan İngiltere Başbakanı Boris Johson Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada, Başbakanlık Konutu'nda Covid-19 kısıtlamaları sırasında düzenlenen partiler hakkında özür dileyerek, salgında insanlardan fedakarlıklar yapmalarını istediklerini ve insanların duyduğu öfkeyi anladığını ifade etti.

POLİS DE SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTI

Londra Metropolitan Polisi, geçtiğimiz hafta söz konusu partilerle ilgili kendi soruşturmasını başlatmış, Gray’e polis soruşturmasına zarar vermemek için raporun tamamını yayınlamamasını emretmişti.

Gray’in soruşturduğu 16 partiden sadece 4'ü Londra Metropolitan Polisi tarafından yürütülen soruşturmalara dahil değil.

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