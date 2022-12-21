Josep Borrell, Katar ile yolsuzluk soruşturmasını görüştü

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Katarlı mevkidaşı ile Avrupa Parlamentosu (AP) üyelerine yönelik iddiaları ele aldığını belirterek "Devam eden soruşturmaların tam netlik sağlaması gerektiği konusunda anlaştık." ifadesini kullandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Borrell, Ürdün’de Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldiğini duyurdu.

Borrell, “Avrupa Parlamentosunun bazı üyeleri ve personeline yönelik iddialar da dahil olmak üzere ikili konular ve bölgesel zorlukların yanı sıra diğer konuları tartıştık. Devam eden soruşturmaların tam netlik sağlaması gerektiği konusunda anlaştık.” değerlendirmesinde bulundu.

AP BAĞLANTILI SORUŞTURMA

Belçikalı makamların yürüttüğü yolsuzluk, rüşvet ve kara para aklama soruşturmasında çok sayıda noktada aramalar yapılmış, 1,5 milyon avro nakit para ele geçirilmiş ve 4 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan kişilerin AP’nin başkan yardımcılığı sona erdirilen Yunan milletvekili Eva Kaili, eski İtalyan AP milletvekili Pier Antonio Panzeri, Kaili’nin partneri ve AP’de asistan olarak çalışan Francesco Giorgi ve hukukun üstünlüğü konularında çalışan bir sivil toplum kuruluşunun yöneticisi Niccolo Figa-Talamanca olduğu açıklanmıştı.

Bu kişilerin AP’nin ekonomik ve siyasi kararlarını etkilemek üzere bir Körfez ülkesinden rüşvet aldıkları iddia edilmişti. Konuyla ilgili haberlerde adı geçen Katar, iddiaları reddetmişti. (AA)