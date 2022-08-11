Kadın liderler birbirine girdi: Truss’ın tek derdi Vogue’a kapak olmaktı

İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon, İngiltere’de başbakanlık yarışının öne çıkan adaylarından Liz Truss’la ilgili ilginç bir açıklama yaptı. Yasadışı göçmenleri Ruanda'nın yanı sıra Türkiye'ye de gönderme planı yaptığı iddiası tartışma yaratan Truss, bir süre önce Sturgeon için "İlgi çekmeye çalışan biri" demişti.

Sozcu.com.tr

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İngiltere'de Boris Johnson'ın başbakanlıktan istifa etmesiyle eski Maliye Bakanı Rishi Sunak'a karşı koltuk yarışını sürdüren Dışişleri Bakanı Liz Truss'la ilgili İskoçya’dan gelen bir açıklama tartışma yarattı.

İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon, Truss'ın geçen yıl düzenlenen Cop26 iklim konferansında kendisine Vogue dergisiyle nasıl röportaj ayarlayabileceğini sorduğunu söyledi. Edinburgh'da dün katıldığı bir etkinlikte konuşan Sturgeon, “Benimle konuşmak istediği en önemli şey, Vogue dergisine nasıl çıkabileceğiyle ilgiliydi” dedi.

‘VOGUE’LA RÖPORTAJ YAPTIĞIMI DUYUNCA BEYNİNDEN VURULMUŞA DÖNDÜ’

Sturgeon, ünlü moda dergisi Vogue'a iki defa röportaj vermiş ve fotoğrafları dergide yayınlanmıştı. Kendisinin 2015 ve 2021'de dergiyle röportaj yaptığını duyunca Truss'ın adeta beyninden vurulmuşa döndüğünü anlatan İskoç lideri, “Dünyanın en büyük iklim değişikliği konferansındaydık ve liderler Glasgow'a geliyordu. Onun ise ilgilendiği tek konu buydu” diye konuştu.

TRUSS, İSKOÇ LİDERİ YERDEN YERE VURMUŞTU

Muhafazakar Partili Truss, Exeter'deki bir seçim etkinliğinde İskoçya'daki yeni bir bağımsızlık referandumuna karşı çıktığını belirterek Sturgeon için “İlgi çekmeye çalışan biri” demişti. Truss, “Yapılacak en iyi şey Nicola Sturgeon'ı görmezden gelmektir” ifadelerini kullanmıştı.

Liz Truss’ın başbakan olması halinde yasadışı göçmenleri Ruanda’nın yanı sıra Türkiye’ye de gönderme planı yaptığı iddiası da Türkiye'de tartışmalara yol açmıştı. Truss ise, planı doğrulayarak Türkiye'nin adını anmadan “Ruanda politikası doğru bir politika. Bunun tam olarak uygulanması ve benzer ortaklıklar için çalışabileceğimiz farklı ülkelerin aranması konusunda kararlıyım” açıklaması yapmıştı.

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