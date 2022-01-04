Kadirov’a “insan hakları ödülü” verilmesi ortalığı karıştırdı

Bir süre önce Kocaeli'de açılan Cevher Dudayev Parkı nedeniyle Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sert açıklamalar yapan Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov'un insan hakları ödülü alması alay konusu oldu.

Sozcu.com.tr

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İnsan haklarını hiçe saydığı suçlamaları nedeniyle uzun süredir eleştirilerin hedefi olan Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov'a “insan hakları şampiyonu” ödülü verilmesi tartışma yarattı.

Rusya'ya bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti'nin insan hakları ombudsmanı Nurdi Nukhaziyev, başkent Grozni'de düzenlenen törende 45 yaşındaki Kadirov'u “saygın insan hakları savunucu” ilan etti.

Nukhaziyev, Kadirov'un Çeçen halkının haklarını korumaktaki eşsiz cesareti ve azmi nedeniyle bu ödüle layık görüldüğünü söyledi. Kadirov'un annesinin de ödül aldığı tören, sosyal medyada alay konusu oldu.

2007'de iktidara gelen Kadirov, yıllardır muhaliflere ve Çeçenistan'daki eşcinsellere yönelik kaçırma, işkence ve yargısız infaz suçlarından sorumlu tutuluyor.

Son dönemde yurt dışında yaşayan bazı Çeçen muhalifler, Çeçenistan'da yaşayan akrabalarının kaçırıldığını ve Kadirov'a muhalefeti kesmeleri yönünde uyarıldıklarını savunuyor.

Son olarak muhalif blog yazarı Tumso Abdurakhmanov, 2020'de İsveç'te uğradığı saldırıdan kurtulmuş ancak çok sayıda kadının hükümet tarafından rehin tutulduğunu söylemişti.

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