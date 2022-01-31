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Eski ABD Güzeli, 29’uncu kattan atlayarak intihar etti

2019 yılında ABD'nin en güzel kadını seçilen, Cheslie Kryst, önceki gün New York'ta yaşadığı lüks apartmanın 29'uncu katından atlayarak intihar etti. Genç kadının ölümünün öncesinde yazdığı not ise gündem oldu...

Yayınlanma: 11:00 - 31 Ocak 2022 Güncellenme:
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Eski ABD Güzeli, 29’uncu kattan atlayarak intihar etti

Eski ABD Güzeli Cheslie Kryst’in, Pazar sabahı New York’ta bir gökdelenden atlayarak intihar ettiği ortaya çıktı. Genç kadının sosyal medyada en son attığı “Bugün size huzur ve barış getirsin” mesajı ise intiharının ardından gündem oldu.

30 yaşındaki Kryst’in bir süredir avukatlık yaptığı bildirildi. Genç kadın daha önce de bir eğlence programında muhabirlik yapmıştı. 2019 yılında Miss USA yarışmasını kazandı ve ABD’nin en güzel kadını seçildi.

Manhattan şehir merkezindeki lüks dairesinin bulunduğu binanın 29’uncu katına çıkan Kryst’in buradan atladığı ve karlı kaplı alanda cesedinin bulunduğu bildirildi.

Miss USA 2019 Cheslie Kryst, 30, died after she leaped to her death from a 60-story building | Daily Mail Online

Kaynaklara göre, en son 29’un kattaki terasta görülen Kryst’in daha sonra canına kıydı.

Polis, daire Kainat Güzeli’nin annesine bıraktığı notu da buldu. Notta intiharıyla ilgili bir bilginin yer almadığı aktarıldı.

Bir polis kaynağı New York Post’a “Sadece güzel değil, aynı zamanda akıllıydı. Ve o bir avukattı” dedi. Herkesin kıskanacağı bir hayatı vardı … Çok üzücü.’ ifadelerinde bulundu.

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