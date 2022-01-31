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Kanada Başbakanı Trudeau Covid-19’a yakalandı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun Covid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi. Trudeau vatandaşlara aşı olmaları çağrısında bulundu.

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Kanada Başbakanı Trudeau Covid-19’a yakalandı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun 27 Ocak'ta Covid-19 hastası ile temaslı olması üzerine karantinaya girmesinin ardından bugün yapılan Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Trudeau sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu sabah Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Kendimi iyi hissediyorum ve hastalığım boyunca uzaktan çalışmaya devam edeceğim” ifadelerini kullanarak, vatandaşlara aşı olmaları çağrısında bulundu.

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