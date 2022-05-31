Kanada, tabanca satışını yasaklamaya hazırlanıyor

ABD’de geçen hafta bir ilkokulda 21 kişinin öldüğü saldırı Kanada’yı da etkiledi. Ülke, bireysel silahlanmaya karşı çok sert bir adım atmaya hazırlanıyor.

Sozcu.com.tr

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Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ülkede tabanca satışını tamamen yasa dışı hale getirecek bir yasa hazırladıklarını açıkladı. Yasa tasarısının parlamentoya sunulduğunu belirten Trudeau, “Spor ya da avcılık faaliyeti dışında, Kanada’daki bir kişinin silah sahibi olması için hiçbir neden yok” dedi.

Mermi satışının sınırlandırılmasını da öngören tasarı, Kanada'da bugüne kadar bireysel silahlanmaya karşı en sert adım olarak görülüyor.

Tasarının ABD'de geçen hafta bir ilkokulda 21 kişinin öldüğü saldırının ardından gelmesi dikkat çekti.

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