Kanadalı kamyoncular ABD’deki aşı karşıtlarına ilham verdi

Kanada’da Covid-19 aşısı zorunluluğuna karşı çıkan kamyoncuların düzenlediği eylemler ABD’de aşı karşıtlarını harekete geçirdi. Sosyal medyada binlerce takipçisi bulunan bir grup, Kanada’daki gibi başkent Washington’a dev bir konvoy düzenlemeyi planlıyor.

Sozcu.com.tr

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Kanada'da Covid-19 aşısı zorunluluğuna karşı çıkan kamyoncuların günler süren ve güvenlik güçlerini alarma geçiren eylemleri ABD'de aşı karşıtlarına ilham verdi.

Kanada'da aşı karşıtı binlerce kamyon sürücüsü 23 Ocak'ta ülkenin dört bir tarafından başkent Ottawa'ya doğru yol çıkmış, başlattıkları protesto eylemleri birçok yerde trafiği kilitlerken güvenlik birimlerini ve hükümeti de alarma geçirmişti. Hatta Kanada güvenlik güçleri, Başbakan Justin Trudeau ve ailesini ikametgahlarından başka bir yere götürmüştü.

Kanadalı kamyoncular ve destekçileri parlamento binası önünde gösterilerini sürdürürken ABD'de de aşı karşıtları, Kanada'dakine benzer şekilde gelecek ay başkent Washington'a konvoy düzenlemeyi planlıyor.

SOSYAL MEDYADA BİNLERCE KİŞİ DESTEKLİYOR

Bu amaçla sosyal medyada başlatılan kampanyaya binlerce kişi destek verdi. Kampanya için Telegram'da açılan hesabı 228 binden fazla kişi takip ediyor. “Convoy to DC 2022” isimli Facebook grubu da kısa sürede 100 binden fazla takipçi kazandı ancak daha sonra Facebook yönetimi tarafından kapatıldı.

Facebook'tan bir sözcü, ABD'de komplo teorileri üreten aşırı sağcı Qanon grubuyla bağlantılı sayfanın topluluk kurallarını ihlal ettiğini belirtti.

Washington'a konvoy kampanyasının arkasındaki organizatörler ise Qanon'la bir ilişkileri olmadığını, zorunlu Covid aşısı uygulamasının ise anayasaya aykırı olduğunu savunuyor.

Organizatörlerden Jeremy Johnson, Fox News kanalında yaptığı açıklamada QAnon politikalarını kesinlikle desteklemediğini belirterek “Doğruyu söyleyen kişileri susturmak istiyorlar” dedi.

‘AŞIYA DEĞİL AŞI ZORUNLULUĞUNA KARŞIYIZ’

Bir diğer organizatör Brian Brase, aşırı sağ ya da aşırı sol grupları kabul etmediklerini belirterek “Tüm ırklar, cinsiyetler, cinsel yönelimler, etnik gruplar aramıza katılabilir” diye konuştu.

Grup yöneticileri, aşıya karşı olmadıklarını ama aşı olmayanlara yönelik ayrımcılığa itiraz ettiklerini savunuyor.

ABD Anayasa Mahkemesi, geçen ay Başkan Joe Biden yönetiminin büyük işyerlerinde çalışanların Covid-19 aşısı yaptırmaları ya da her hafta test olmalarının zorunlu tutulması kararına engel getirmişti.

Anketlere göre, ABD'de corona virüsü aşısını kesinlikle olmayacağını söyleyenlerin büyük çoğunluğu beyazlardan ve Cumhuriyetçilerden oluşuyor.

Ülkede iki doz aşı yaptıranların oranı son verilere yüzde 65'in altında kalırken, üçüncü doz aşı olanların sayısındaki hızlı düşüş de kaygı yaratıyor.

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